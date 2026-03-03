Глава Темрюкского района опроверг информацию об обысках

Глава Темрюкского района Федор Бабенков опроверг распространившиеся в СМИ сведения о проведении у него обысков дома и на рабочем месте.

«Я нахожусь на рабочем месте, позавчера вышел из отпуска. Ни у меня дома, ни на работе не проводилось никаких оперативно-следственных мероприятий, о которых сегодня сообщал ряд СМИ, пытаясь раздуть эту новость»,— заявил «Ъ-Кубань» господин Бабенков.

Ранее региональные издания писали, что у руководителя района якобы провели следственные действия дома и в служебном кабинете. Согласно этим публикациям, после завершения мероприятий Федора Бабенкова отпустили, при этом следствие не предъявило ему обвинений. Предполагалось, что он может проходить свидетелем по одному из уголовных дел. Глава района полностью опроверг и эту версию.