Суд в Краснодаре рассмотрит жалобу осужденной за взятки экс-судьи из Ростова

Экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, приговоренная к 15 годам колонии за получение взяток, подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, следует из базы судебного делопроизводства. Рассмотрение жалобы назначено на 24 марта в Краснодарском краевом суде.

Также обжалование приговора подали бывший заместитель Золотаревой Татьяна Юрова, экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский.

В декабре 2025 года Первомайский районный суд Краснодара признал Золотареву виновной по нескольким эпизодам получения взяток и назначил ей 15 лет лишения свободы с конфискацией 18,4 млн руб. и штрафом в 170 млн руб. Юрова получила 13 лет колонии общего режима, штраф 120 млн руб. и конфискацию 3 млн руб., Бондаренко — шесть лет колонии общего режима и штраф 4 млн руб., Рощевский — восемь лет колонии строгого режима и штраф 50 млн руб.

По данным следствия, общий объем взяток, полученных Золотаревой и Юровой, составил 21,4 млн руб.

Вячеслав Рыжков