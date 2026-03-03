Кредитный портфель бизнеса Кубани вырос до 3,7 трлн рублей

Объем займов, предоставленных компаниям и предпринимателям Краснодарского края, к началу 2026 года составил 3,7 трлн руб., что на 28,9% превышает показатели предыдущего периода. Об этом пишет «BFM Кубань» со ссылкой на Южное ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Портфель заимствований юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона на 1 января 2026 года достиг примерно 3,7 трлн руб. Рост с учетом валютной переоценки составил 28,9%. Темп увеличения оказался немного ниже прошлогоднего — в 2025-м он равнялся 29,7%, в 2024-м — 30,5%.

Основная доля общих обязательств — 1,9 трлн руб. — сосредоточена в компаниях сферы услуг, предприятиях недвижимости и торговых организациях.

В четвертом квартале 2025 года объем предоставленных бизнесу займов увеличился на 21% по сравнению с третьим кварталом. Эксперты объясняют рост спроса улучшением ценовых условий после снижения ключевой ставки Центробанком.

По информации регулятора, в июле 2025 года предпринимателям Кубани выдали 278 млрд руб., в августе — 326,4 млрд руб., в сентябре — 457,1 млрд руб. В последнем квартале цифры составили: октябрь — 508,5 млрд руб., ноябрь — 393,2 млрд руб., декабрь — 376,8 млрд руб.

Алина Зорина