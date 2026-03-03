В Новороссийске участника СВО осудили за махинации при оформлении контрактной службы

Новороссийский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Анзора Хасбулатова виновным в двух эпизодах мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Как следует из приговора, с которым ознакомился «Ъ-Новороссийск», фигурант получил от двух знакомых в общей сложности 140 тыс. руб., пообещав содействие при поступлении на контрактную службу.

Суд установил, что подсудимый убеждал потерпевших в невозможности зачисления в конкретную воинскую часть без его участия, подчеркивая, что речь идет о подразделении вне линии боевого соприкосновения. Между тем, по данным следствия, в указанной части имелся недобор личного состава, и формальных препятствий для приема кандидатов не существовало. Для придания своим действиям видимости законности Хасбулатов обратился к исполняющему обязанности командира инженерно-саперной роты с просьбой оформить ходатайство. Офицер, не осведомленный о предполагаемых намерениях военнослужащего, провел собеседование с кандидатами и подготовил необходимые документы.

После успешного заключения контрактов подсудимый получил оговоренные суммы и распорядился ими по своему усмотрению.

В ходе разбирательства государственный обвинитель ходатайствовал о переквалификации обвинения с ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) на ч. 1 ст. 159 УК РФ, указав на отсутствие доказательств использования служебных полномочий. Суд согласился с данной позицией, признав, что действия фигуранта выражались в злоупотреблении доверием.

Обвиняемый Хасбулатов полностью признал вину и раскаялся. При назначении наказания суд учел наличие у него малолетнего ребенка, статус ветерана боевых действий, положительные характеристики по службе, а также факт заключения контракта в период мобилизации и участие в специальной военной операции. В результате ему назначены штрафы в размере 60 тыс. руб. и 65 тыс. руб. по каждому из эпизодов соответственно; путем частичного сложения окончательное наказание определено в виде штрафа 100 тыс. руб.

Артур Каверин