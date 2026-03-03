Проезд по Дальнему Западному обходу Краснодара подорожал почти на 8%

Стоимость проезда по Дальнему Западному обходу Краснодара увеличилась почти на 8%. Новые тарифы «Автодор» опубликовал на официальном сайте. Документ утвердили 27 февраля 2026 года.

Цена проезда для легковых машин и мотоциклов первой категории увеличилась с 380 до 410 руб. — на 7,8%. Владельцы микроавтобусов и легковых автомобилей высотой от 2 до 2,6 м второй категории будут платить 600 руб. вместо 550 руб. — рост составил 9%.

Тариф для грузовиков без прицепа и автобусов третьей категории поднялся с 710 до 770 руб. — на 8,4%. Меньше всего подорожал проезд для фур, автобусов и машин с прицепом четвертой категории — с 1080 до 1090 руб., что составляет 1% роста.

Алина Зорина