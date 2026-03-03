Обвиняемого в убийстве аниматоров на Кубани подозревают в затягивании судебного процесса

Краснодарский краевой суд привлек к участию в процессе защитника по назначению для Демьяна Кеворкьяна, обвиняемого в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Как следует из материалов заседаний, ранее нанятый подсудимым адвокат Владимир Пантелеев неоднократно не являлся в суд под различными предлогами, что, по оценке участников процесса, приводило к срыву слушаний и затягиванию рассмотрения дела, пишет «Ъ».

Помимо этого, сам господин Кеворкьян на каждом заседании заявляет многочисленные ходатайства, в том числе об отводе председательствующего судьи и государственного обвинителя. В результате разбирательство с участием присяжных неоднократно откладывалось.

Вдова погибшего, Дарья Чубко, поддержала решение суда о назначении адвоката. По ее словам, отсутствие защитника по соглашению фактически блокировало возможность продолжения слушаний, несмотря на то что потерпевшие приезжают на процесс из других городов, а присяжные вынуждены отпрашиваться с работы. Она также выразила недовольство тем, что значительное время заседаний уходит на рассмотрение ходатайств стороны защиты и повторное исследование доказательств.

Судебный процесс по делу об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко стартовал 10 февраля 2025 года в Краснодаре. На скамье подсудимых находятся Демьян Кеворкьян, а также Арам Татосян и Анатолий Двойников. Им инкриминируются убийство двух лиц, разбой, угон автомобиля и уничтожение имущества.

Следствие считает фигуранта Кеворкьяна предполагаемым организатором преступления; ему также вменяется еще одно ранее совершенное убийство. По версии обвинения, 28 апреля 2024 года жители Усть-Лабинска Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались с праздничного мероприятия в станице Крыловской и остановились на трассе из-за поломки автомобиля. Подсудимые предложили помощь в ремонте, после чего, как утверждает следствие, напали на потерпевших, завладели их банковскими картами и впоследствии убили обоих.