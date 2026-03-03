Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зампредседателя Совета министров Крыма назначена Александра Шевцова

Александра Шевцова назначена на должность заместителя Председателя Совета министров Республики Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Соответствующий указ о назначении опубликован на официальном портале Правительства Республики Крым 3 марта. Он подписан главой региона Сергеем Аксеновым.

«Желаю Ольге Александровне дальнейших успехов и плодотворной работы», — отметил глава Крыма.

Ольга Шевцова родилась в 1984 году в Евпатории. В 2006 году она окончила с отличием Таврический гуманитарно-экологический институт по специальности «Экология и охрана окружающей среды». В 2014 году, пройдя обучение в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, получила второе высшее образование по специальности «Государственное управление».

С 2009 года Александра Шевцова работала в республиканских госорганах по охране окружающей природной среды. В 2014 году стала была назначена замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым, а в октябре 2021 года вступила в должность министра.

Алина Зорина

Новости компаний Все