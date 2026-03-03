Зампредседателя Совета министров Крыма назначена Александра Шевцова

Александра Шевцова назначена на должность заместителя Председателя Совета министров Республики Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Соответствующий указ о назначении опубликован на официальном портале Правительства Республики Крым 3 марта. Он подписан главой региона Сергеем Аксеновым.

«Желаю Ольге Александровне дальнейших успехов и плодотворной работы», — отметил глава Крыма.

Ольга Шевцова родилась в 1984 году в Евпатории. В 2006 году она окончила с отличием Таврический гуманитарно-экологический институт по специальности «Экология и охрана окружающей среды». В 2014 году, пройдя обучение в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, получила второе высшее образование по специальности «Государственное управление».

С 2009 года Александра Шевцова работала в республиканских госорганах по охране окружающей природной среды. В 2014 году стала была назначена замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым, а в октябре 2021 года вступила в должность министра.

Алина Зорина