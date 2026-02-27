Главные новости за 27 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В этом году в Краснодарском крае заменят 197 лифтов в 62 домах в рамках краткосрочного плана.

Средняя ставка по автокредитам на Кубани увеличилась до 13%, в декабре прошлого года этот показатель составлял 12%.

Бывший глава Приморско-Ахтарска Максим Бондаренко подал встречный иск в суд об изъятии имущества на сумму более 250 млн руб. в доход государства.

В Краснодаре пойдут под суд организаторы сети, состоящей из 48 незаконных аптек. В них без рецептов продавались противосудорожные препараты.

В аэропортах Краснодарского края закрыли кадровый дефицит после трех лет участия в проекте «Профессионалитет».

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о сохранении размера выплаты военнослужащим при заключении контракта с Минобороны. Уровень выплат в крае является одним из самых высоких по стране.

И. о. министра ГО и ЧС Кубани Сергей Штриков остался под стражей по решению Краснодарского краевого суда. Его апелляцию отклонили, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Прокуратура Краснодарского края взыскала 6,8 млрд руб. по коррупционным делам по итогам 2025 года.

Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего зампредседателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука на общую сумму более 13 млрд руб.