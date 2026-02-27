На Кубани сохранили одну из самых высоких в РФ выплат по контракту с Минобороны

В Краснодарском крае сохраняется одна из самых высоких в стране выплат при заключении контракта с Минобороны России. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

При заключении контракта с Минобороны РФ из любого муниципалитета Краснодарского края предусмотрена единовременная выплата в размере 3,4 млн руб. В эту сумму входят 2,5 млн руб. — по инициативе главы региона, 500 тыс. руб. — единовременная выплата от муниципальных образований Кубани и 400 тыс. руб. — федеральная выплата заключившим контракт. Всего за год службы военнослужащие могут заработать от 6 млн руб.

По данным администрации Краснодарского края, в регионе осуществляется целевой набор в войска беспилотных систем. Туда могут попасть жители региона до 35 лет, которые обладают уверенными навыками работы с компьютерами. Для них также действуют меры поддержки участников специальной военной операции.

Алина Зорина