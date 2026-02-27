Прокуратура Кубани взыскала 6,8 млрд рублей по коррупционным делам в 2025 году

По итогам 2025 года фактическое взыскание в рамках работы по противодействию коррупции на Кубани превысило 6,8 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Исполняющий обязанности прокурора Краснодарского края Александр Трухин отметил, что в 2025 году органы прокуратуры выявили 3,6 тыс. актов коррупции на территории региона. В рамках этих дел дисциплинарную ответственность понесли 1,7 тыс. человек, 277 граждан привлекли к административной ответственности. В связи с утратой доверия еще 20 человек оказались уволены со своих должностей.

Прокуратура за 12 месяцев 2025 года внесла более тысячи представлений. По 61 материалу возбудили 51 уголовное дело.

По данным ведомства, особое внимание в сфере противодействия коррупции уделялось возмещению ущерба, причиненного актами коррупции и применению гражданской конфискации неправомерно нажитых активов. В суды направили 72 иска на общую сумму 7,3 млрд руб., активы были получены в результате незаконного обогащения.

София Моисеенко