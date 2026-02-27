В Краснодаре будут судить организаторов сети из 48 незаконных аптек

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по делу о создании незаконной аптечной сети. Как сообщает пресс-служба ведомства, обвиняются 37-летний организатор и 34-летняя участница преступного сообщества — администратор сети аптек в Краснодаре.

По данным следствия, сеть из 48 аптек в девяти муниципальных образованиях края создали два брата из станицы Тбилисской. При этом организатором выступал 37-летний фигурант, а его брат в настоящее время находится в международном розыске. Аптеки располагались рядом с образовательными учреждениями и специализировались на безрецептурной торговле противосудорожными медикаментами.

Препараты продавались без вторичной упаковки, обязательной маркировки и инструкций по применению. По версии следствия, незаконная выгода составила более 500 млн руб.

Установлено, что лекарства реализовывались только за наличные для немедицинского потребления. Как полагает следствие, это привело к смерти пяти человек, в том числе четверых несовершеннолетних.

Обвиняемым инкриминируют незаконное образование юридического лица, легализацию денежных средств, сбыт недоброкачественных лекарств, повлекший смерть двух и более лиц, а также создание и участие в преступном сообществе.

Расследование проводил первый отдел по особо важным делам СУ СК России по Краснодарскому краю. Дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара. На имущество подсудимых наложен арест. Предварительное следствие в отношении других участников преступного сообщества продолжается.

Алина Зорина