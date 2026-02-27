Игумнова: кадровый дефицит в аэропортах Кубани закрыт после трех лет проекта

Аэропорты Краснодарского края заявили о закрытии кадровой потребности по основным производственным должностям после трех лет участия в федеральном проекте «Профессионалитет», сообщила руководитель проекта по взаимодействию с учебными заведениями ООО «Аэродинамика» Марина Игумнова во время круглого стола «Развитие человеческого капитала на Кубани: HR-тренды — 2026», организованного «Ъ-Кубань». В мае 2026 года колледжи, входящие в кластер Краснодарского края сферы услуг и сервиса, выпустят 211 специалистов по направлению «Сервис на транспорте», подготовленных при активном содействии «Аэродинамики». Около 100 из них уже трудоустроены в аэропортах холдинга.

В проекте участвуют восемь колледжей системы СПО Краснодарского края. В Краснодаре компания сотрудничает с тремя колледжами, в Сочи — также с тремя, еще два расположены в Анапе. Первый набор состоялся три года назад.

По данным компании, на сегодняшний день в аэропорту Краснодар нет вакансий по основным производственным должностям. В аэропорту Сочи такая кадровая потребность также закрыта. Год назад, по словам госпожи Игумновой, ситуация была иной — предприятия ожидали выпуск студентов для укомплектования штата.

Успех реализации Федерального проекта «Профессионалитет», по мнению Марины Игумновой, напрямую зависит от активной позиции работодателя, его роли в создании практической траектории обучения.

Подготовка начинается с первого курса. Для адаптации студентов введен модуль «Введение в специальность» объемом 72 часа. На вторых и третьих курсах сотрудники аэропортов читают профильные дисциплины и принимают участие в практической подготовке. В 2025 году специалисты компании провели в колледжах от 800 до 900 учебных часов в каждом кластере. На втором и третьем курсах студенты проходят практику в подразделениях аэропортов. Одновременно на объектах холдинга могут находиться до 200 практикантов. В компании отмечают, что практика не означает немедленного допуска к самостоятельной работе, поскольку большинство позиций требует специальной подготовки или аттестации в должности.

В аэропортах ООО «Аэродинамика» в настоящее время заключено 170 целевых договоров. Компания выплачивает студентам стипендии, в отдельных случаях оплачивает обучение. По оценке Марии Игумновой, около 95% таких договоров исполняются, однако часть студентов расторгает их к третьему курсу или сразу после завершения обучения.

Финансирование проекта осуществлялось на условиях софинансирования. Компания направила около 40 млн руб., объем федеральной государственной поддержки составил порядка 70 млн руб.

В 2027 году в Краснодаре планируется открытие нового терминала, что предполагает создание около 750 новых рабочих мест. В компании рассчитывают, что дальнейшее взаимодействие с колледжами позволит обеспечить кадровый резерв под расширение инфраструктуры.

Мария Удовик