Экс-глава Приморско-Ахтарска подал встречный иск по делу об изъятии имущества

Бывший глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко подал встречный иск в рамках спора с прокуратурой Краснодарского края об обращении в доход государства его имущества общей стоимостью свыше 250 млн руб. Информация об этом появилась на сайте Приморско-Ахтарского райсуда.

Судебный процесс надзорное ведомство инициировало 30 января. В это же время чиновник был отправлен в отставку. По версии истца, Максим Бондаренко во время исполнения муниципальной должности приобрел три земельных участка суммарной площадью более 3,1 тыс. кв. м, три жилых дома площадью свыше 1,3 тыс. кв. м, нежилое помещение площадью 118,8 кв. м, три автомобиля и снегоболотоход, общая рыночная стоимость которых превысила 250 млн руб.

Проверка проводилась по материалам управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края. Прокуратура не получила сведений, подтверждающих законность приобретения данных активов на официальные доходы.

16 февраля Максим Бондаренко заявил в своем Telegram-канале, что готов доказать свою правоту в суде. «У меня достаточно аргументов и доказательств, чтобы доказать свою позицию. Начался судебный процесс, в котором мне придется доказывать свою правоту. Публичная работа накладывает свои особенности! Мне нечего скрывать, судебный процесс открытый! Мои декларации в открытом доступе. Арифметика проста. Любой желающий может удостовериться и посчитать! Пусть процесс будет прозрачным и открытым. Целью своей работы ставил только одно, сделать "новый" Приморско-Ахтарск»,— написал он.

Максим Бондаренко возглавлял район в период с декабря 2017 года, сначала в статусе и. о., после чего был избран главой района в январе 2018 года. В ноябре 2024 года, после преобразования района в муниципальный округ, он единогласно избран главой нового образования.

Наталья Решетняк