Средняя ставка по автокредитам на Кубани выросла до 13%

Средняя процентная ставка по кредитам на новые автомобили в Краснодарском крае в 2026 году поднялась до 13% против 12% в декабре прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель продаж «еКредит» Никита Марголин.

По его словам, в течение 2025 года средняя ставка также составляла 13%, поэтому в январе значение вернулось к показателям прошлого года после незначительного снижения в декабре. Уровень одобрения заявок на займы остался неизменным и составил 71%.

Средняя сумма автокредита в 2025 году увеличилась до 1,71 млн руб. (+1% по сравнению с 2024 годом), а средняя стоимость приобретаемого автомобиля поднялась до 2,52 млн руб., что на 1,4% больше предыдущего года.

Покупателей, готовых внести крупный первоначальный взнос в 2025 году, стало больше. По сравнению с 2024 годом количество заемщиков, оплативших более половины стоимости автомобиля, выросло с 37 до 38%. Доля минимальных взносов до десятой части стоимости машины увеличилась до 8%, прибавив 2 процентных пункта.

Никита Марголин также отмечает, что в 2025 году наибольшая доля займов — 41% от общего объема — была предоставлена на 84 месяца. Второе место по популярности заняли кредиты на 60 месяцев с долей 16%.

