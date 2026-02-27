Суд Краснодара обратил в доход государства имущество Игоря Николайчука

Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество экс-заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука. Об этом заявили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд рассмотрен исковое заявление прокурора к Игорю Николайчуку, а также к лицам и организациям, связанным с ним. Иск касался обращения в собственность РФ имущества, принадлежащего бывшему зампреду Краснодарского краевого суда. В доход государства обратили объект незавершенного строительства и земельный участок на ул. Новороссийской в Краснодаре, объекты недвижимости, акции, накопления на счетах и транспортные средства на сумму более 13 млрд руб., 100% долей в уставном капитале пяти организаций.

В доход страны взыскали более 28 млн руб., полученных за отчужденное имущество, а также 2,2 млн долларов США в рублях по курсу, полученных ответчиками коррупционным путем.

Согласно материалам дела, Игорь Николайчук в период с 2007 по 2018 годы, являясь судьей Краснодарского краевого суда и заместителем председателя суда, участвовал в нелегальном строительстве элитного многоквартирного дома в Сочи. Установлено, что он получил от бывшего председателя Краснодарского краевого суда Чернова две квартиры общей площадью более 300 кв. м в данном ЖК.

Также в ходе судебных разбирательств было установлено, что Игорь Николайчук осуществлял коммерческую деятельность в сфере строительства и аренды недвижимости и в сфере производства изделий из ПВХ. Он получал от компаний неправомерный доход, скрывая его от налоговых органов.

По данным объединенной пресс-службы судов, часть незаконно полученных денежных средств Игорь Николайчук легализовал, построив торгово-офисный центр на улице Новороссийской в Краснодаре. На строительство было потрачено не менее 2,2 млн долларов.

Ответчиками по делу Николайчука стали еще 15 человек и одна организация.

Кристина Мельникова