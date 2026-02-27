И. о. министра ГО и ЧС Кубани остался под стражей по делу о превышении полномочий

Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию и. о. министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергея Штрикова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при организации госзакупок. Чиновник останется под стражей до 15 апреля 2026 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела жалобу на решение Октябрьского районного суда Краснодара о содержании под стражей Сергея Штрикова. Обвиняемому инкриминируют преступление по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Изучив материалы дела, апелляционная инстанция признала невозможным применение альтернативной меры пресечения в отношении бывшего министра.

По версии следствия, в 2024 году Сергей Штриков из личной заинтересованности поручил подчиненным составить поддельные документы о нарушениях при проведении аукциона на покупку и установку быстровозводимого модульного здания пожарного депо. Цель фальсификации — отмена торгов и проведение повторного конкурса, в котором победила компания, чьи интересы продвигал чиновник.

Первоначально суд удовлетворил ходатайство об аресте, назначив двухмесячный срок содержания под стражей. Апелляционная коллегия подтвердила обоснованность данного решения.

Алина Зорина