В 62 домах в Краснодарском крае планируют заменить 197 лифтов в 2026 году

На Кубани в настоящее время реализуется этап 2026 года краткосрочного плана замены лифтов на 2026–2028 годы. В него включены 587 многоквартирных домов, в 62 из них предусмотрена замена 197 лифтов, сообщили «Ъ-Кубань» в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве также рассказали, что в крае капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах продолжается в рамках региональной программы, утвержденной постановлением губернатора от 31 декабря 2013 года №1638 и рассчитанной на 2014–2082 годы.

Повышение минимального взноса на капитальный ремонт проведено в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ. Приказом министерства ТЭК и ЖКХ края от 29 декабря 2025 года №977 на 2026 год установлен минимальный размер ежемесячного взноса — 12,95 руб. за 1 кв. м общей площади помещения в МКД.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», коммунальная инфраструктура региона характеризуется высокой степенью износа: средний показатель по котельным достигает 58%, по тепловым сетям — 65,8%. Устаревшие основные фонды остаются ключевой проблемой теплоэнергетического комплекса края.

Вячеслав Рыжков