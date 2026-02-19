Главные новости за 19 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В результате атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на Великолукской нефтебазе. Пожар полностью потушили спустя 17 часов.

В рамках реструктуризации задолженности Архангельской области по федеральным бюджетным кредитам в 2026 году могут списать долги на сумму 7,2 млрд рублей. Общий потенциальный объем списания в 2025–2029 годах оценивается в 24,6 млрд рублей.

Санкт-Петербург сохранил занимаемое с 2021 года второе место в рейтинге качества жизни в регионах России по итогам 2025 года. Северная столица стала регионом с самыми крепкими семьями — этот показатель измеряется по соотношению количества разводов и браков.

Младшую из обнаруженных во Владимирской области сестер передали отцу. Дальнейшее определение ее места проживания будет решаться в гражданском порядке.

По итогам 2025 года в Санкт-Петербурге приставы принудительно взыскали более 4,6 млн рублей штрафов за парковку на газонах. За год было возбуждено 411 исполнительных производств о взыскании штрафов за это нарушение.

Единовременная выплата за заключение контракта с Министерством обороны РФ в Санкт-Петербурге увеличилась на 500 тыс. — до 4,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Смольного 19 февраля.

ГУП «Петербургский метрополитен» ищет подрядчика для уборки станций, служебных и иных помещений. На эти работы предприятие готово потратить 4,1 млрд рублей.

Дело об административном правонарушении, возбужденное в Петербурге по признакам пропаганды наркотиков, побудило рэпера Ганвеста (наст. имя — Руслан Гоминов) отредактировать 25 песен из старого каталога. Тем самым исполнитель хочет добиться соответствия треков законодательству РФ.

Правительство РФ одобрило заявку Республики Коми на казначейский инфраструктурный кредит в размере 746 млн рублей на строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в поселке Северный. Мощность комплекса составит 17 тыс. тонн ТКО в год.

Партия «Новые люди» 19 февраля открыла общественный штаб в рамках предстоящей избирательной кампании. Руководство штабом возложено на депутата петербургского Законодательного собрания Дмитрия Панова.

Осужденный за публичные призывы к терроризму посредством размещения листовок в гипермаркете «Лента» художник Александр Доценко скончался в колонии. До этого он перенес инфаркт.

Власти Вологодской области намерены увеличить выплату многодетным семьям на погашение ипотечных кредитов до миллиона рублей. Прежде она составляла 450 тыс. рублей.