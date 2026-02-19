В 2026 году Архангельской области могут списать 7,2 млрд рублей долга

В рамках реструктуризации задолженности Архангельской области по федеральным бюджетным кредитам в 2026 году могут списать долги на сумму 7,2 млрд рублей. Общий потенциальный объем списания в 2025–2029 годах оценивается в 24,6 млрд рублей, сообщили «Ведомостям Северо-Запад» в Минфине региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Программа реструктуризации предполагает возможность списания до двух третей долга при выполнении условий: высвобождаемые средства нужно направлять на модернизацию инфраструктуры ЖКХ, расселение аварийного жилья и новые инвестпроекты. В 2025 году регион уже получил списание на 5,1 млрд руб.

За 2025 год госдолг Архангельской области вырос на 28,6% и на 1 января 2026 года составил 111,5 млрд рублей. Из них 34,9 млрд рублей приходилось на бюджетные кредиты, 76,5 млрд рублей — на коммерческие. Власти региона также отмечают, что коммерческие заимствования используются из-за недопоступления доходов в бюджет. Так, в 2025 году план по налоговым и неналоговым доходам не был выполнен на 14%, а сами эти доходы сократились на 7% к 2024 году.

Опрошенные изданием эксперты связывают высокую долговую нагрузку с дефицитом бюджета и ростом доли коммерческих кредитов. Они указывают, что регион остается дотационным, но поддержки недостаточно для выполнения обязательств и инвестпрограммы. Среди возможных мер специалисты называют замещение коммерческих займов бюджетными при наличии ресурсов у правительства РФ, а также шаги по увеличению доходной базы и развороту экономики региона в сторону производства добавленной стоимости.

