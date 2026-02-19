Рэпер Ганвест зацензурит 25 треков после возбуждения дела о пропаганде наркотиков

Дело об административном правонарушении, возбужденное по признакам пропаганды наркотиков, побудило рэпера Ганвеста (наст. имя — Руслан Гоминов) отредактировать 25 песен из старого каталога. Тем самым исполнитель хочет добиться соответствия треков законодательству РФ.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Рэпер Ганвест (справа)

Артист высказался по поводу возбужденного дела в личном Telegram-канале. Ганвест подчеркнул, что не поддерживает употребление наркотиков и не считает это нормальным. Он принимает моральную ответственность за свои высказывания и контент.

«Для меня важно приносить реальную пользу людям и работать в позитивной повестке. Я уважаю законы своей страны и намерен строить дальнейшее творчество в рамках правового поля»,— добавил рэпер.

Татьяна Титаева