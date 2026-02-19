Выплату многодетным семьям Вологодчины на погашение ипотеки увеличат вдвое

Власти Вологодской области намерены увеличить выплату многодетным семьям на погашение ипотечных кредитов до миллиона рублей. Прежде она составляла 450 тыс. рублей, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инициативу обсудили на совещании по вопросам демографии и рождаемости. Ее начнут предоставлять семьям, в которых с 1 января 2026 года появился на свет третий ребенок или последующие дети. Мера поддержки поможет родителям принять решение о пополнении, выплата снимет бремя нагрузки для улучшения жилищных условий.

С начала 2026 года выплатами и социальными услугами воспользовались 344 жительницы региона, среди них 237 женщин, которые родили первого ребенка до 25 лет. Региональный материнский капитал выдали почти 100 вологжанкам.

Татьяна Титаева