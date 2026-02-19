В 2025 году в Петербурге взыскали более 4,6 млн рублей за парковку на газоне

По итогам 2025 года в Санкт-Петербурге приставы принудительно взыскали более 4,6 млн рублей штрафов за парковку на газонах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по городу.

За год было возбуждено 411 исполнительных производств о взыскании штрафов за это нарушение. По ним необходимые суммы выплатили 362 водителя.

Сейчас штраф за парковку на газоне в Петербурге составляет 3-5 тыс. рублей для физлиц, 5-40 тыс. рублей для должностных лиц и 150-500 тыс. рублей для юрлиц.

Артемий Чулков