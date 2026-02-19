Перенесший инфаркт художник Александр Доценко скончался в колонии

Осужденный за публичные призывы к терроризму посредством размещения листовок в гипермаркете «Лента» художник Александр Доценко скончался в колонии. До этого он перенес инфаркт, пишет «Фонтанка» со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Он уточнил, что сотрудники никому не сообщили о перенесенном 12 февраля инфаркте. Об остром состоянии господина Доценко адвокат узнал от анонимного человека. Дочь художника затем поддерживала связь с медиками Мариинской больницы, врачи сообщили ей о смерти отца.

Суд вынес приговор художникам Александру Доценко и Анастасии Дюдяевой 18 июля 2024 года. Супругу приговорили к 3,5 годам, ее мужа — к трем годам колонии-поселения.

Татьяна Титаева