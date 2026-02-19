Петербург сохранил второе место в рейтинге качества жизни среди субъектов РФ

Санкт-Петербург сохранил занимаемое с 2021 года второе место в рейтинге качества жизни в регионах России по итогам 2025 года. Об этом доложила главе государства Владимиру Путину корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По качеству жизни Северная столица уступила только Москве. Далее в пятерке лидеров идут Тюменская область, Республика Татарстан и Сахалинская область.

Рейтинг включает 12 направлений, в том числе образование, здравоохранение, занятость, жилье, транспорт, досуг, безопасность и экологию. Всего учитывается 149 показателей, извлекаемых из статистики, результатов соцопросов и геоаналитических данных.

По итогам исследования АСИ Петербург вошел в число лидеров по возможностям для трудоустройства по опросам граждан. Рейтинг по этому показателю возглавили Нижегородская область, Москва и Магаданская область.

Также госпожа Чупшева отметила, что Северная столица стала регионом с самыми крепкими семьями — этот показатель измеряется по соотношению количества разводов и браков. Хороший результат в этой области продемонстрировали Крым и Севастополь.

Артемий Чулков