Общественный штаб партии «Новые люди» открылся на Невском проспекте

Партия «Новые люди» 19 февраля открыла общественный штаб в рамках предстоящей избирательной кампании. В 2026 году в Петербурге пройдут выборы в Государственную Думу и в Законодательное собрание.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Руководство штабом возложено на депутата петербургского Законодательного собрания Дмитрия Панова. По его словам, в офисе на Невском проспекте, 148А будут проходить круглые столы, встречи с экспертами, а также приниматься инициативы петербуржцев.

«Этот штаб будет возможностью собрать обращения жителей, чтобы потом их реализовывать»,— заявил во время открытия руководитель фракции НЛ в Заксобрании Дмитрий Павлов. В партии отметили, что наиболее проработанные идеи будут продвигать на региональном и федеральном уровнях.

Во время открытия пространства господин Панов выразил надежду, что результат будущей избирательной кампании будет лучше, чем в прошлые годы. «Нам бы хотелось увеличить наше присутствие в Заксобрании, нам бы этого хотелось»,— также отметил Дмитрий Павлов.

«Новые люди» первыми среди политических партий города запустили общественный штаб, отметила руководитель регионального отделения Анастасия Васильева.

Татьяна Титаева, Надежда Ярмула

