Петербургский метрополитен потратит более 4 млрд рублей на уборку станций

ГУП «Петербургский метрополитен» ищет подрядчика для уборки станций, служебных и иных помещений. На эти работы предприятие готово потратить 4,1 млрд рублей, следует из опубликованной закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит обеспечить уборку станций, служебных, производственных, чердачных помещений, торговых объектов, кабельных коллекторов. Она будет производиться в две смены: в дневное время (с 5:00 до 1:00) и в ночное (с 1:00 до 5:00). Исполнитель должен приступить к оказанию услуг 1 июня 2026 года и завершить 31 мая 2029 года.

«Исполнитель обязан привлекать к оказанию услуг лиц, имеющих гражданство РФ, либо имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Исполнителем»,— говорится в документах к закупке.

Уборщикам предстоит подметать пол, платформы, средний зал и подземные переходы, собирать и выносить отходы. Также предстоит проводить влажную уборку поверхностей.

Татьяна Титаева