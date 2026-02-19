Правительство РФ выделит 746 млн рублей на мусоросортировочный комплекс в Коми

Правительство РФ одобрило заявку Республики Коми на казначейский инфраструктурный кредит в размере 746 млн рублей на строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в поселке Северный, входящем в городской округ Воркута. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мощность мусоросортировочного комплекса составит 17 тыс. тонн ТКО в год, полигона — 15 тыс. тонн в год. Новые мощности смогут обрабатывать около 9% всех ТКО, образующихся в регионе, и извлекать не менее 15% вторичных материальных ресурсов для дальнейшей утилизации.

Реализация проекта позволит вывести из эксплуатации старый мусорный полигон в Воркуте, что снизит негативное воздействие на окружающую среду, отмечается в сообщении.

Артемий Чулков