В Петербурге подняли выплату за заключение контракта с Минобороны до 4,5 млн рублей

Единовременная выплата за заключение контракта с Министерством обороны РФ в Санкт-Петербурге увеличилась на 500 тыс. — до 4,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Смольного 19 февраля.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Днем ранее сообщалось, что сумму выплаты из городского бюджета увеличили на 1 млн рублей, что, в сумме с выплатой из федерального бюджета позволяло заключившим контракт петербуржцам рассчитывать на 4 млн рублей единовременно.

В этом году за заключение контракта больше стали платить и в Ленинградской области. Сумма федеральной и двух региональных выплат составила 3 млн рублей.

Артемий Чулков