Петербуржцам дали административные аресты из-за действий в годовщину смерти Навального

Трех человек отправили под административный арест после задержания у памятника «Жертвам политических репрессий» 16 февраля (годовщина смерти Алексея Навального). Им назначили от 10 до 12 дней ареста, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Александру Чуракову привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, за пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций. Она продемонстрировала фото Алексея Навального. Свой поступок Чуракова объяснила желанием «почтить память террориста и экстремиста». Ей дали 12 суток административного ареста.

За оставленный на снегу лозунг Украинской народно-революционной армии (УНРА) (признана экстремистской и запрещена в России) Денис Долинов получил 14 суток, а за фразу о Навальном — 12 суток. Александр Бондаренко разместил фото оппозиционера на парапете — десять суток ареста.

Татьяна Титаева