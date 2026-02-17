«ФСК» получил разрешение на реализацию бывшего проекта Bonava у «Елизаровской»

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал ООО «Эссет Менеджмент Солюшнс», управляющему закрытым паевым инвестиционным фондом «ФСК Капитал инвестиции» (входит в ГК «ФСК»), разрешение на возведение ЖК неподалеку от метро «Елизаровская». Объект появится по адресу: улица Ольги Берггольц, участок 7, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

На участке площадью 9,3 га расположится многоквартирный дом на 398 квартир высотой восемь-девять этажей. В него будет встроен объект дошкольного образования, также будет встроенно-пристроенная подземно-надземная автостоянка. В декабре прошлого года архитектурно-градостроительный облик объекта получил одобрение Смольного.

Площадь застройки составит 4,9 тыс. кв. м, здания — 25 тыс. кв. м, а жилые помещения без учета балконов, лоджий, веранд и террас займут 13,9 тыс. кв. м.

Проект, в числе прочих активов, перешел ГК «ФСК» от компании Bonava, продавшей бизнес в России в 2023 году. Ранее он фигурировал в портфеле скандинавского девелопера под наименованием Gotland Lifestyle.

Артемий Чулков