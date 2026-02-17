«Нацпроектстрой» подписал соглашение о строительстве трамвайных линий в Петербурге

ГК «Нацпроектстрой» и СПб ГУП «Горэлектротранс» подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве на юге Санкт-Петербурга четырех трамвайных линий общей протяженностью более 40 км. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Подписание состоялось 17 февраля в реконструированном трамвайном парке №7. Линии планируют проложить вдоль Софийской улицы, Волхонского шоссе и Южной Широтной магистрали, а также к городу-спутнику «Южный».

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что город и «Нацпроектстрой» заключили соглашение о намерениях по строительству четырех линий на ПМЭФ-2025. Инвестиции в проект оценивались примерно в 130 млрд рублей.

Артемий Чулков