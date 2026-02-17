Петербургская полиция по заявлению Мизулиной возбудила дело на рэпера Ганвеста

Петербургская полиция возбудила дело об административном правонарушении в отношении Руслана Гоминова, известного как рэпер Ганвест. Соответствующее уведомление МВД России опубликовала в своем Telegram-канале глава общественной организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Причиной, говорится в документе, стали строчки исполнителя, в которых усматриваются признаки пропаганды наркотиков. В ответе ведомства сказано, что в настоящее время тексты песен направлены на психолого-лингвистическую экспертизу. Какие именно композиции стали предметом разбирательства, не уточняется.

Госпожа Мизулина известна своим пристальным вниманием к рэп-исполнителям, которых она систематически обвиняет в том, что исполнители несут своей аудитории неправильные посылы. Так, прошлым летом по заявлению общественницы было инициировано исследование творчества Icegergert на предмет наличия в них пропаганды экстремистских организаций.

Казахстанский и российский рэп-музыкант Ганвест приобрел широкую известность в 2018 году после выхода трека «Никотин». Все его лицо забито татуировками, а сам господин Гоминов выглядит как местная версия американского эмо-рэпера Лил Пипа.

Новая волна популярности настигла Ганвеста в середине прошлого года, когда кардинально сменивший имидж артист начал активно использовать нечленораздельные звуки и странные слова: «пэпэ», «шнейне», «фа», «ватафа». Эта манера говорить быстро стала вирусной и превратила рэпера в мем.

Андрей Кучеров