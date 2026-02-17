Главные новости за 17 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В период с 20:00 до полуночи над Краснодарским краем уничтожили 24 беспилотника. Над акваторией Черного моря перехватили 26 БПЛА, над Азовским морем — 15. Ночью сигналы воздушной тревоги прозвучали в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, а также в Крымском, Славянском, Темрюкском и Северском районах. Предупреждение также получили жители Туапсинского округа.

Житель Гиагинского района Адыгеи осужден за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Цены на огурцы в Краснодарском крае выросли на 31%.

В поселке Волна Темрюкского района ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами.

Следственный комитет России начнет расследование преступлений украинских вооруженных формирований против мирных жителей Краснодарского края и Севастополя.

Защитник депутата Карпенко предупредил о срыве срока ремонта Тургеневского моста.

Международный аэропорт Краснодара с момента открытия в сентябре 2025 года по 16 февраля 2026 года обслужил более 1,1 млн пассажиров на внутренних и международных рейсах.

В январе более 78% заявителей из Краснодарского края получили отказ в выдаче потребкредита.

Депутат Госдумы от Краснодарского края Иван Демченко прокомментировал жалобы жителей на жилищно-коммунальные услуги.

Эколог прокомментировал появление пыли из Сахары в Краснодаре.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры РФ об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении бывшего заместителя ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и его доверенного лица.

Скончался бывший глава Северского района Краснодарского края Адам Джарим, возглавлявший муниципалитет с 2011 по 2021 год.