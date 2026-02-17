Защитник депутата Карпенко предупредил о срыве срока ремонта Тургеневского моста

Центральный районный суд Сочи продолжает рассмотрение антикоррупционного иска Генпрокуратуры России к бывшему вице-губернатору Краснодарского края и экс-депутату Государственной думы Анатолию Вороновскому, а также депутату Законодательного собрания Кубани Александру Карпенко и другим фигурантам.

Представитель господина Карпенко Федор Зайцев обратился с просьбой выделить претензии к его доверителю в отдельное производство, передает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда. Он обосновал это тем, что депутат признал исковые требования. По словам защитника, такое решение ускорит судебный процесс, что критически важно с учетом участия компаний Александра Карпенко в реализации значимых инфраструктурных проектов в Краснодаре — ремонте Тургеневского моста и Фадеевского путепровода в районе аэропорта.

Федор Зайцев подчеркнул, что отсутствие собственника может отрицательно повлиять на темпы строительных работ.

«Без хозяина никто достраивать эти объекты не будет. Нужно определиться, кто это будет — Росимущество или другое ведомство. Потому что Карпенко это все уже не принадлежит»,— заявил господин Зайцев.

Александр Карпенко является учредителем ООО «Стройюгрегион» и ООО «Основа», фигурирующих в иске в качестве третьих лиц. С последней компанией в апреле 2025 года власти Краснодара заключили контракт на ремонт Тургеневского моста (связывает Краснодар и Тахтамукайский район Адыгеи). Согласно условиям договора, компания обязана завершить ремонтные работы к 31 августа 2026 года. Проект разделен на четыре этапа.

Как ранее писал «Ъ-Сочи», Генпрокуратура требует изъять у ответчиков десятки земельных участков, квартир и домов в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесской Республике, доли ответчиков в различных компаниях, средства на их счетах и ценные бумаги. В частности, заявлено требование об обращении в доход РФ 19 указанных предприятий, деятельность большинства из которых связана с дорожным строительством.

Анатолию Вороновскому в вину вменяется то, что он якобы распределял государственные и муниципальные контракты не по результатам конкурентных процедур, а по своему усмотрению среди узкого круга компаний, от которых якобы требовал «откаты», без которых, как считают правоохранители, получить контракты было невозможно.

Андрей Куценко, Наталья Решетняк