Открытое горение резервуара с нефтепродуктами на Кубани ликвидировано

В поселке Волна Темрюкского района ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Около 10:45 пожарные локализовали пожар на объекте. Площадь возгорания составила 1250 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 11:20.

«Ъ-Кубань» писал, что в поселке Волна Темрюкского района произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА. Пострадавших в ходе происшествия нет.

Алина Зорина