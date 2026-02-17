Депутат Демченко сообщил, что ФАС проверит тарифы ЖКХ по инициативе ЕР

Депутат Госдумы от Краснодарского края Иван Демченко прокомментировал жалобы жителей на жилищно-коммунальные услуги. По его словам, вопрос остается одним из самых острых в повестке. Ранее депутат уже отмечал многочисленные обращения жителей, касающиеся роста платежей и необходимости строгого контроля за обоснованностью начислений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По инициативе партии Единая Россия в ФАС направлены обращения с требованием проверять каждый случай возможного завышения тарифов. Практика взаимодействия партии и антимонопольной службы уже принесла результат: в 2025 году гражданам было возвращено около 110 млрд руб.

Господин Демченко подчеркнул принципиальную позицию: любое повышение тарифов должно быть экономически обосновано, а нарушения подлежат проверке с персональной ответственностью должностных лиц.

Совершенствование законодательства также продолжается: в первом чтении принят пакет поправок, расширяющих полномочия ФАС и предусматривающих серьезные санкции, включая дисквалификацию руководителей. Рассматриваются изменения по усилению жилищного контроля и устранению дублирования надзорных функций. Кроме того, готовятся инициативы по повышению прозрачности работы управляющих компаний, включая стандартизацию услуг и отказ от ежегодных перерасчетов общедомовых расходов. Оплата должна производиться строго по фактическим показаниям приборов учета.

Депутат отметил, что защита интересов жителей в сфере ЖКХ остается приоритетом, а каждый рубль в платежке должен быть понятен и экономически обоснован.

Вячеслав Рыжков