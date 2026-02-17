Жителя Адыгеи осудили за нападение на полицейского
Житель Гиагинского района осужден за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В суде установлено, что 9 мая 2025 года 29-летний мужчина в станице Гиагинской нарушал общественный порядок, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Находившийся рядом сотрудник ОМВД России по Гиагинскому району потребовал прекратить незаконные действия. В ответ на требования полицейского фигурант применил к нему насилие.
Суд приговорил жителя Адыгеи к штрафу в размере 150 тыс. руб.