Умер экс-глава Северского района Кубани Адам Джарим

Скончался бывший глава Северского района Краснодарского края Адам Джарим, возглавлявший муниципалитет с 2011 по 2021 год. О его смерти сообщил действующий руководитель района Алексей Чеверев, выразив соболезнования родным и близким покойного и отметив, что память о нем сохранится у жителей района.

Адам Джарим родился 11 октября 1965 года в ауле Панахес, окончил Адыгейский государственный университет. До перехода на муниципальную службу занимал руководящие должности на предприятиях «Олимп», «Львовское» и других.

В 2021 году в отношении господина Джарима было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он обязал руководителей образовательных учреждений заключать контракты на поставку продукции с определенным поставщиком. В результате в период с июля по сентябрь 2021 года школы и детские сады района оформили свыше 50 договоров на сумму около 6 млн руб.

Вячеслав Рыжков