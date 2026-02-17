Атака ВСУ на Кубань. Главное

В период с 20:00 до полуночи над Краснодарским краем уничтожили 24 беспилотника. Над акваторией Черного моря перехватили 26 БПЛА, над Азовским морем — 15.
Ночью сигналы воздушной тревоги прозвучали в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, а также в Крымском, Славянском, Темрюкском и Северском районах. Предупреждение также получили жители Туапсинского округа.
Рядом с Новороссийском обнаружили обломки беспилотников, в поселке Ильском Северского района и в Славянском районе — за пределами населенных пунктов.
Из-за падения фрагментов БПЛА в поселке Ильском пострадали два человека. Они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь. В результате падения обломков БПЛА в Северском районе повреждены четыре частных дома, в двух из них произошло возгорание.
Утром 17 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что над Краснодарским краем уничтожили 18 беспилотников. Еще 50 сбили над акваторией Черного моря и 29 — над Азовским морем.
В Крымском районе фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный. Пострадавших нет. Обломки беспилотного летательного аппарата также обнаружили на железнодорожных путях.
В станице Варениковской фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома. Повреждений и пострадавших нет. Сейчас по всем адресам работают специальные и оперативные службы.
В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет. Повреждения получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара достигает 700 кв. м.
В Сочи отражение атаки беспилотников продолжалось на протяжении десяти часов и проходило в три волны. В некоторых районах нашли обломки БПЛА. Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры удалось избежать.
В Краснодаре фрагменты беспилотника обнаружили в районе стадиона академии ФК «Краснодар». Пострадавших в этом районе нет, инфраструктура не повреждена. На территории академии выставлено оцепление, работают оперативные и специальные службы.
По данным на 09:00 мск, ограничения на полеты отменены в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика. Они были введены прошлым вечером для обеспечения безопасности полетов.
В поселке Волна Темрюкского района произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА. Пострадавших нет. Площадь пожара достигает 1,2 тыс. кв. м.
Обломки беспилотных летательных аппаратов нашли на территории Горячего Ключа. Фрагменты беспилотников упали по двум адресам. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
В период с 07:00 до 09:00 над Краснодарским краем сбили три беспилотника, над акваторией Черного моря — 15.
Открытое горение резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района ликвидировано в 11:20.
Следственный комитет России начнет расследование преступлений украинских вооруженных формирований против мирных жителей Краснодарского края и Севастополя. Ведомство установит обстоятельства произошедшего и выявит лиц, причастных к совершению данных преступлений.
В станице Холмской Абинского района в результате падения фрагментов беспилотника в здании выбило стекла в окнах. Фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на прилегающую к местному элеватору территорию. В находящемся рядом с ним административном здании выбило стекла.
Обломки БПЛА обнаружили около ж/д вокзала в Белореченске. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Сейчас место обнаружения фрагментов БПЛА оцеплено.