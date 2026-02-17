СКР расследует преступления ВСУ против жителей Кубани и Севастополя

Следственный комитет России начнет расследование преступлений украинских вооруженных формирований против мирных жителей Краснодарского края и Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным местных властей, в Северском районе Краснодарского края при падении обломков беспилотника получили ранения два человека. В Севастополе в результате детонации сбитого беспилотника пострадал ребенок.

Следственный комитет установит обстоятельства произошедшего и выявит лиц, причастных к совершению данных преступлений.

Алина Зорина