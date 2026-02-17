Дело бывшего заместителя ГУ МЧС Кубани передали в суд Ростова-на-Дону

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры РФ об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении бывшего заместителя ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и его доверенного лица. Обвиняемые проходят по статьям, связанным с организацией и пособничеством в покушении на убийство, а также по статьям о соучастии в преступлении.

По версии Генпрокуратуры, широкие связи экс-руководителя среди высших должностных лиц региона, сформированные за время работы в МЧС, могут угрожать объективности и беспристрастности рассмотрения дела в судах Краснодарского края.

С учетом возможного влияния заинтересованных лиц суд принял решение передать производство в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону.

Вячеслав Рыжков