В январе более 78% заявителей из Краснодарского края получили отказ в выдаче потребкредита

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в январе 2026 года достигла 76,9%, увеличившись на 2,2 п.п. к аналогичному периоду 2025 года (74,7%) и на 0,4 п.п. по сравнению с декабрем 2025 года (76,5%). Это максимальное значение показателя за последние семь месяцев.

Среди 30 регионов — лидеров по числу поданных заявок на потребкредиты наибольшие доли отказов зафиксированы в Новосибирской (79,2%), Омской (78,9%), Оренбургской областях (78,6%), Краснодарском (78,5%) и Забайкальском краях (78,3%). Наименьшие показатели отмечены в Воронежской (71,5%), Нижегородской области (71,9%), Удмуртской Республике (72,6%), Приморском крае (72,9%) и Москве (74,7%).

Сильнейший рост доли отказов в годовом выражении показали Москва (+6,0 п.п.), Республика Татарстан (+4,5 п.п.), Санкт-Петербург (+4,4 п.п.), Московская область (+4,0 п.п.) и Самарская область (+3,5 п.п.). В двух регионах показатель снизился: в Забайкальском крае на 0,4 п.п., в Ставропольском — на 0,3 п.п.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что высокий уровень отказов объясняется снижением банками аппетита к риску на фоне ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой. Банки ужесточают требования к качеству кредитных историй, снижая риск просрочек, однако снижение ключевой ставки пока не стимулирует возвращение большинства заемщиков с хорошей кредитной историей. В то же время конкуренция за граждан с высокими показателями кредитоспособности (РКР более 750 баллов) растет: по их заявкам доля отказов по потребкредитам составляет 46%.

Вячеслав Рыжков