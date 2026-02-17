Цены на огурцы в Краснодарском крае выросли на 31%

По данным Краснодарстата, в январе 2026 года в регионе зафиксирован значительный рост стоимости плодовоовощной продукции. Максимальное подорожание коснулось огурцов — на 30,7%, томатов — на 22,4%, грибов — на 11,4%.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Среди фруктов лидерами по росту цен стали яблоки (10,1%), виноград (7,4%) и апельсины (7,3%). Чеснок подорожал на 6,2%, груши — на 3,7%. Стоимость зелени и сладкого перца увеличилась на 3,3%, замороженных овощей — на 3,2%, картофеля — на 3,0%. Цены на лук репчатый и белокочанную капусту выросли на 2,9%, свеклу — на 2,7%, морковь — на 1,5%, бананы — на 1,3%.

Подорожание затронуло и другие продовольственные товары. Растворимый кофе стал дороже на 4,6%, детские овощные и мясные консервы — на 3,7 и 2,5% соответственно. Шоколадные конфеты подорожали на 3,6%, маргарин и майонез — на 3,2%.

Хлебобулочные изделия из пшеничной муки различных сортов выросли в цене на 2,9%, сырокопченая колбаса — на 2,8%. Алкогольные напитки подорожали на 2,4%, мясо животных, фруктово-ягодные консервы и газированные напитки — на 2,2%.

Одновременно произошло снижение стоимости ряда товаров. Рыбные консервы подешевели на 2,3%, хлопья из злаков — на 2,1%, пельмени и манты — на 1,9%. Кулинарные изделия из птицы стали дешевле на 1,7%, сливочное масло — на 1,6%, икра лососевых рыб — на 1,5%.

Общий индекс потребительских цен на товары и услуги по Краснодарскому краю в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года составил 101,58%. Для сравнения: в январе 2025 года этот показатель был на уровне 101,28%.

Наталья Решетняк