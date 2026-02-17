Эколог прокомментировал появление пыли из Сахары в Краснодаре

Эколог Вениамин Голубченко сообщил «Краснодарским известиям», что пыль из Сахары, Аравийского полуострова и среднеазиатских пустынь достигает Краснодарского края почти ежегодно. Так он прокомментировал ранее появившиеся жалобы жителей на пыль в Краснодаре.

16 февраля жители краевой столицы и некоторых других городов Кубани заметили на одежде и транспорте необычные разводы, причиной которых стали пылевые массы. По словам господина Голубченко, такие переносы пыли сопровождаются снижением видимости и «грязными осадками», но обычно не вызывают серьезных последствий.

Эколог пояснил, что уровень запыленности атмосферы оценивают по размеру частиц — от микрометровых до крупных фракций с учетом их процентного содержания — и по общему количеству пылевых частиц на кубометр воздуха.

По прогнозам, 17 февраля пыльные массы покинут территорию края, однако влияние их еще сохраняется в Краснодаре, Сочи, Туапсе и Геленджике.

Вячеслав Рыжков