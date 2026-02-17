Аэропорт Краснодара обслужил более миллиона пассажиров с момента открытия осенью

Международный аэропорт Краснодара с момента открытия в сентябре 2025 года по 16 февраля 2026 года обслужил более 1,1 млн пассажиров, из которых 825 тыс. — на внутренних и 282 тыс. — на международных рейсах. По данным пресс-службы воздушной гавани, на сегодняшний день маршрутная сеть насчитывает 25 направлений — 13 внутренних и 12 международных, полеты выполняются 11 российскими и двумя зарубежными авиакомпаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В этом году аэропорт планирует обслужить не менее 3,5 млн пассажиров, ведя работу по расширению маршрутной сети и привлечению новых перевозчиков. Одновременно продолжается строительство нового аэровокзального комплекса: завершены монолитные работы в терминале и административном здании, смонтировано более 80% фасадной подсистемы, выполнена антикоррозийная и огнезащитная обработка металлоконструкций. На 80% завершен монтаж наружных инженерных сетей газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также работы по возведению стен терминала.

Закрытие аэропорта в 2022 году серьезно сказалось на транспортной доступности Краснодара и развитии делового туризма, отмечают в пресс-службе.

Вячеслав Рыжков