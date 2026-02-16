Почему ИИ вызвал кризис на мировом рынке чипов

Мировой рынок полупроводников, который совсем недавно оправился от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, опять оказался в сложном положении. Что происходит с чипами сейчас и какое отношение к кризису имеет ChatGPT — в материале “Ъ”.

Предыстория кризиса Мировой рынок полупроводников лихорадит последние 5 лет. Проблемы начались на фоне пандемии Covid-19, которая нарушила логистические цепочки и привела к нехватке чипов в целом ряде отраслей, включая производство автомобилей, бытовой электроники и пр.

Перебои усугубились после начала торговой войной между США и КНР. Компании, производившие микрочипы, были вынуждены не только менять свои маршруты поставок, но и уделять больше внимания локализации производства и дистрибуции.

После снятия «ковидных» ограничений производители чипов в середине 2021 — 2022 гг стали в срочном порядке наращивать производство и налаживать новые цепочки поставок.

К концу 2022 года дефицит на рынке чипов начал сходить на нет.

В 2023 году эксперты стали фиксировать на рынке перепроизводство чипов.

Это привело к падению цен на полупроводники и убыткам компаний.

Хронология событий В ноябре 2022 года компания OpenAI представила чатбот ChatGPT, который привлек к себе внимание не только экспертов, но и широкой общественности.

ИИ, доступный массам, а не только IT-специалистам, стал одним из главных технологических трендов в 2023 и 2024 годах.

Пытаясь угнаться за ChatGPT, в 2023 году другие компании начали спешно инвестировать в ИИ и создавать собственные генеративные нейросети.

В числе тех, кто больше всего выиграл от роста спроса на ИИ, оказалась компания Nvidia, производитель передовых чипов и видеокарт, пользующихся повышенным спросом для технологий ИИ.

В 2024 году крупнейшие технологические корпорации стали вкладывать десятки миллиардов долларов в строительство новых дата-центров для ИИ-систем, облачных платформ и т. п. Активнее всего новые дата-центры стали развиваться в странах Юго-Восточной Азии.

Производители чипов начали фиксировать лавинообразный рост спроса на продукцию для ИИ. Крупнейший в мире производитель полупроводников, тайваньская TSMC в 2024 году получила рекордную прибыль

В 2025 году ИИ становится обыденным компонентом электронной техники, подобно тому как несколько лет назад привычными вещами стали скоростной беспроводной интернет или интерактивные мультимедийные экраны высокой четкости.

После избрания Дональда Трампа на новый президентский срок в конце 2024 года власти США ужесточили требования к поставкам чипов для ИИ из-за рубежа.

В некоторых европейских странах власти также ограничили поставки чипов и технологий для ИИ.

Последствия кризиса Сочетание высокого спроса на ИИ и дисбаланса в поставках из США и стран Европы привело в 2025 году к росту цен и новому дефициту на полупроводники, чипы памяти, комплектующие и оборудование для производства.

В 2026 году ситуация усугубляется – стоимость одного из типов памяти DRAM с декабря 2025 года по январь 2026 года выросла на 75%. Некоторые эксперты охарактеризовали ситуацию на рынке как «RAMmageddon».

Еще одна причина роста цен — ИИ-технологии требуют все больше современных чипов и компонентов, которые сами по себе стоят дороже, чем предыдущие модели.

Некоторые эксперты все чаще стали говорить о потенциальной угрозе ИИ-технологий для работников креативных отраслей, экономики и промышленности.

ИИ-гонка все больше сказывается и на других типах памяти, в том числе HDD и SSD, так как производители стремятся активнее заниматься поставками чипов для ИИ, а другие заказы становятся менее приоритетными.

Что будет дальше Рост спроса на память, чипы и комплектующие вызовет рост спроса на компьютерную технику

Дефицит памяти на рынке приведет к росту цен и на смартфоны, в том числе популярные в России устройства Apple. Срок действия текущих соглашений Apple с ключевыми поставщиками — Samsung и SK Hynix — подходит к концу. Цены на комплектующие уже резко выросли. Apple будет вынужден закупать чипы по более высоким ценам.

По прогнозам исследовательской компании Counterpoint, рост цен на смартфоны приведет к тому, что их мировые продажи в 2026 году замедлятся

Из-за роста цен и дефицита чипов некоторые компании уже начали откладывать выход на рынок новых устройств. Так, например Sone Group уже рассматривает возможность переноса дебюта своей следующей игровой консоли PlayStation на 2028 или даже 2029 год.

