ИИ-гонка ведет к росту цен и дефициту SSD-памяти

Несколько технологических изданий, в том числе TechPowerUp и TweakTown, сообщили, что тайваньский производитель карт памяти Transcend с октября не получал важные компоненты от своих поставщиков Sandisk и Samsung. Речь идет о флэш-памяти NAND.

Как отмечают издания, это может серьезно сказаться на производстве таких типов памяти, как RAM, SSD и SD. По их данным, Transcend уведомила клиентов о перебоях с поставками и сообщила о новом переносе поставок ей необходимых компонентов.

Дефицит разных типов памяти в последнее время связан с резким ростом спроса на чипы для систем искусственного интеллекта (ИИ). Неоднократно сообщалось о росте цен на чипы памяти для дата-центров, дефиците оперативной памяти (DRAM) и других сложностях. Ранее СМИ уже писали, что ИИ-гонка сказывается и на других типах памяти, в том числе HDD и SSD, так как производители стремятся активнее заниматься поставками чипов для ИИ, а другие заказы становятся менее приоритетными. Все это ведет к дефициту и росту цен на разные типы памяти.

Яна Рождественская