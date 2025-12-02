Техноапокалипсис из-за «тупого» ИИ и золото по $10 тыс. за унцию

Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2026 год. Они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, «мировые рынки может накрыть мощной волной». В числе нынешних прогнозов — рост стоимости золота до $10 тыс., виртуальный гендиректор во главе крупной корпорации, обвал криптовалют и американского доллара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Ochoa De Olza / AP Фото: Daniel Ochoa De Olza / AP

Saxo Bank подчеркивает, что выпускаемые им ежегодные «шокирующие прогнозы» — «это не взгляд изнутри или прогноз; это маловероятные эксперименты, призванные обострить дискуссию о том, что может произойти, если события развернутся неожиданным образом».

Ранее аналитики банка успешно предсказали рост стоимости золота до $3 тыс. за унцию, мировую гонку вооружений и сильное влияние импортных тарифов Дональда Трампа на мировые рынки.

Говоря о 2026 годе, аналитики банка видят существенную угрозу в растущем влиянии искусственного интеллекта.

Как говорится в прогнозе, «ИИ-системы проникнут во все сферы — от финансов до логистики. Они оптимизируют, автоматизируют и будут связывать компании друг с другом. Все начнется с нескольких мелких сбоев, которые будут нарастать как снежный ком, переходя в полномасштабный кризис». Сбои в работе алгоритмов спровоцируют обвал рынка — «тупой ИИ сметет с рынка триллион долларов».

В производственных и исследовательских центрах промышленные роботы, работающие по ошибочным командам ИИ, станут причиной ряда серьезных аварий и гибели людей. Советы директоров во всех отраслях осознают, что значительная часть их цифровой инфраструктуры была тихо перестроена системами, которые никто до конца не понимает. В ответ на это возникнет новая профессия — «ИИ-санитары», это будут высококвалифицированные программисты, которым поручено отслеживать, нейтрализовать и восстанавливать неисправные системы.

Триллионы долларов будут вложены в восстановление, защиту и упрощение критически важных процессов. Правительства поспешат ввести требования прозрачности и безопасности, поскольку общественное доверие к автономным технологиям снизится. Будут введены обязательные элементы управления с участием человека, архитектуры отката, журналы происхождения, реестры моделей и защищенные аварийные механизмы.

Еще одной причиной техноапокалипсиса могут стать квантовые компьютеры.

«В 2026 году наступит "день Q" — момент, когда мощный квантовый компьютер докажет, что способен взломать самые распространенные сегодня стандарты цифровой безопасности. Шифрование переписок, банковских переводов, криптокошельков и корпоративных систем рухнет. Первыми это ощутят на себе финансовые рынки, особенно криптовалюта. Старые биткойн-адреса станут уязвимыми, что вынудит биржи замораживать вывод средств. Биткойн упадет до нуля. Страх проникнет и на традиционные финансовые рынки, поскольку люди потеряют доверие к своим банкам, начнут копить наличные, скупать золото и серебро. В результате золото стремительно вырастет до $10 тыс., являясь самым надежным активом без паролей и пин-кодов»,— говорится в прогнозе банка.

Растущее влияние ИИ может привести и к тому, что во главе крупной корпорации может встать виртуальный гендиректор.

Saxo Bank отмечает, что одна из компаний, входящих в список Fortune-500 (500 крупнейших компаний США), назначит на должность гендиректора обученную внутри компании модель искусственного интеллекта. Совет директоров предоставит ИИ-модели право подписания контрактов в рамках строгих ограничений, охватывающих капитальные расходы, ценообразование, логистику, наем персонала и анализ слияний и поглощений. В уставе компании будут жестко прописаны три целевых показателя — прибыль, индекс лояльности и удовлетворенность сотрудников, так что эта ИИ-модель не сможет повышать один из показателей за счет других.

Общественность и профсоюзы встретят назначение виртуального гендиректора в штыки. Однако довольно скоро скептицизм сменится подражанием. Эффективность нового типа управления приведет к тому, что другие компании начнут разработку собственных ИИ-моделей для руководства, но под более пристальным контролем человека.

Растущую угрозу для доллара аналитики банка видят в китайском юане. Saxo Bank полагает, что в 2026 году «доминирование доллара будет поставлено под удар золотым юанем».

Как говорится в прогнозе, «Китай удивит мир, объявив о значительном увеличении золотых запасов, превышающих ранее заявленные и достаточных, чтобы превзойти официальные резервы США». Вскоре после этого Пекин объявит, что юань теперь частично обеспечен золотом. На практике это означает, что держатели могут обменять юань на физическое золото. Довольно быстро все больше сделок с энергоносителями и сырьевыми товарами перейдет в золотой юань. Инвесторы и держатели резервов сократят вложения в казначейские облигации США, доллар ослабеет, и его доля в мировых резервах сократится на треть.

Говоря о политических прогнозах, аналитики банка ожидают, что Британия начнет сближение с ЕС.

Премьер-министр Кир Стармер начнет переговоры о воссоединении с ЕС через «заднюю дверь» — при помощи двусторонних таможенных соглашений, которые фактически обеспечат равные торговые условия для компаний ЕС и Британии. В Британии это вызовет бурю негодования со стороны сторонников «Брексита», которые назовут переговоры Стармера «величайшим предательством со времен Суэцкого канала». Фунт стерлингов сначала резко вырастет в цене, потом упадет, а британским компаниям придется снова приспосабливаться к новым торговым отношениям с ЕС.

В числе других «шокирующих прогнозов» на 2026 год — вывод на рынок препаратов от ожирения для домашних животных; свадьба Тейлор Свифт, ажиотаж вокруг которой стимулирует не только американскую, но и мировую экономику; размещение акций компанией Илона Маска SpaceX, которая привяжет их стоимость к успешному освоению космоса, и победа Демократической партии США на промежуточных выборах в Конгрессе.

Евгений Хвостик

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Золото i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Investing.com / по теме