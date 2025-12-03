Цены врезались в память

Оперативная память в магазинах электроники с начала осени подорожала в четыре раза. Например, модель Kingston поколения DDR5, которая подходит для высокопроизводительных геймерских компьютеров, еще в сентябре у крупных ритейлеров стоила менее 10 тыс. руб. Сейчас за нее придется отдать около 43 тыс. руб., только на этой неделе она подорожала почти вдвое. Стремительный рост цен объясняется дефицитом всех видов памяти на мировых рынках из-за развития моделей искусственного интеллекта, говорят эксперты.

Розничные потребители будут наблюдать повышение цен еще несколько месяцев, констатирует PR-директор компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Коляда: «Мировой рынок памяти сейчас активно перестраивается. Резко выросли потребности дата-центров и разработчиков ИИ-модулей, которым требуются огромные объемы высокопроизводительной памяти и быстрых серверных SSD.

Сегмент ИИ-инфраструктуры потребляет значительно больше DRAM, HBM и NAND, чем традиционные вычислительные системы, что создает дефицит и приводит к устойчивому повышению контрактных цен.

Каждая новая партия памяти SSD и видеокарт приходит по более высоким закупочным ценам, при этом заметна неоднородность: в продаже еще остаются партии, закупленные по старым контрактным ценам, из-за этого динамика отличается у разных поставщиков и брендов. В целом повышение цен уже затрагивает оперативную память, SSD-накопители, видеокарты, готовые ПК, серверы и другую технику, в производстве которой используются чипы DRAM, GDDR, HBM и NAND».

Рост цен во многом спекулятивный, отмечает руководитель отдела комплектующих группы компаний X-Com Андрей Буряков. Он предлагает дождаться конца февраля, когда в Китае после празднования Нового года станут понятны дальнейшие планы производителей: «Оперативная память подорожала в два-три раза, некоторые серверные компоненты — в четыре-пять раз, какие-то планки памяти для серверов стоили 20 тыс. руб., сейчас стоят 80-100 тыс. руб. Потребительские подорожали, наверное, в два раза. То есть то, что стоило 11-12 тыс. руб., сейчас стоит под 30 тыс. руб. Насколько долго это с нами, не совсем понятно.

Конечно, нас пугают, что дальше будет еще хуже, мол, привыкайте к новым реалиям. Но, как правило, все ценовые войны после роста идут на спад, если был такой рост, то, наверное, будет и падение. В ближайшие два-три месяца, понятно, ничего положительного для потребителей не будет. Какие запасы у производителей, никто не знает, объективной информации сейчас на рынке нет. Производители раньше говорили, что у них запасы компонентов для производства той же памяти есть на год. Сейчас все остатки они припрятали подальше и пытаются нажиться на текущей ситуации».

Производители смартфонов из КНР еще в ноябре заявили о грядущем существенном подорожании. Потребительским устройствам остается все меньше памяти, отмечали в Xiaomi. А ждать новых компаний, выпускающих комплектующие, не приходится, говорит руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» Андрей Ильичев: «Мы видим, что объявленный Microsoft переход с платформы Windows 10 на Windows 11 также потребовал значительного обновления парка техники, это также спровоцировало рост цен на модули памяти. Мы надеемся, что все-таки цены на память останутся в пределах разумного. Если говорить о каких-то новых игроках, которые покроют растущий спрос, то от момента принятия решения о строительстве новой фабрики до того момента, как она начнет выпускать продукцию, должно пройти минимум три-четыре года.

Учитывая дефицит на рынке литографических машин, ожидать, что производство памяти расширится в ближайшее время, сложно. Поэтому, наверное, дефицит сохранится весь 2026 год и, возможно, затронет 2027-й».

В начале следующего года розничные цены на компьютеры также вырастут не менее чем на 10%, говорят участники отрасли.

