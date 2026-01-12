Apple стала мировым лидером на рынке смартфонов в 2025 году

В 2025 году мировые продажи смартфонов выросли на 2%. Такие данные представила исследовательская компания Counterpoint Research. Лидером рынка впервые за последние годы стала корпорация Apple — ее доля достигла 20%, а продажи выросли на 10%. Южнокорейская Samsung, в течение многих лет занимавшая первое место, в 2025 году оказалась на втором — ее доля составила 19%, а продажи увеличились на 5%. Далее идут китайские компании Xiaomi (доля 13%), Vivo и Oppo (по 8%).

«В 2025 году на рынке смартфонов продолжилось постепенное смещение в сторону категорий с более высокой ценой, связанное с переходом потребителей на устройства премиум-класса»,— отметила старший аналитик Counterpoint Шилпи Джейн. По ее словам, хотя многие компании и потребители ожидали сильного негативного воздействия введенных США импортных пошлин, их влияние оказалось не столь существенным.

При этом Counterpoint прогнозирует замедление рынка смартфонов в 2026 году из-за дефицита чипов и оперативной памяти, а также роста стоимости комплектующих, что связано с переориентацией многих компаний на чипы для искусственного интеллекта.

Яна Рождественская